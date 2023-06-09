الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم لـ"الشاهد": 30 يونيو ثورة مستمرة

30 يونيو
30 يونيو

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن 30 يونيو هي ثورة مستمرة، لافتاً إلى أن الثورة ليست فقط أن تخلع حاكما ونظام حكم، فأنا أعتبر ذلك ليس بثورة، حيث من الممكن أن تخلع حاكما ونظام حكم وتسلم البلد لفوضى أو لتيار رجعي يأخذها للوراء أو لجماعة إرهابية تأخذها للوراء، وبالتالي فهي لا تعتبر ثورة وإنما انتكاسة. 

وأضاف الكاتب الصحفي حلمي النمنم، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "نحن ندرك مثل هذا النوع من الثورات في تاريخنا، حيث رأينا ما حدث للخليفة الثالث عثمان ابن عفان، ففي النهاية قتلوا الخليفة، وقادوا الأمة إلى مذابح وفتن، حيث معركة الجمل، ثم معركة صفين، ثم في النهاية جاءت الدولة الأموية بعد أن كانوا معترضين عليها، وبالتالي فقد انتهوا إلى عكس ما كانوا يدعون إليه". 

وأكد أنه لا يجب أن نقف عند الثورة بحد ذاتها، وإنما المهم هو ما ستفعله هذه الثورة وإلى أين ستأخذ البلاد، معقبًا: "أنا شايف إحنا ماشيين في خطوات ثابتة ونصنع إنجازات حقيقية".

وأشار إلى أن الإنجازات الحقيقية لا تأتي بالمجان إنما تأتي بتكلفة وطنية وإنسانية عالية جدًا، متابعًا: "على سبيل المثال نقول إن القاهرة لم تعد تحتمل، ونريد عاصمة جديدة، وكانت فكرة الرئيس السادات أن ينشيء مدينة السادات بأن تكون عاصمة جديدة ولم يتم المشروع".

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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