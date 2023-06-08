بحضور وزيرى النقل والرى.. مؤتمر صحفى لاستعراض جهود حل أزمة نقابة المهندسين

بدأ منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي بنقابة المهندسين، لاستعراض جهود حل الأزمة التي تواجهها النقابة مؤخرًا، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الري.

حضر المؤتمر كل من النقيب العام طارق النبراوي، والمهندس يسري الديب الأمين العام، والمهندسان حسام رزق وإيهاب خضر وكيلا النقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، وم. أحمد صبري الأمين العام المساعد، وم. معتز بركات، أمين الصندوق المساعد، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى.

وأكد اللواء محمد ناصر، أمين صندق نقابة المهندسين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": الوزيران خلال الفترة الماضية قادا محاولة تفاوض لحل الأزمة داخل النقابة وعقدا جلسات مع النقيب العام، وعرضا الصلح بين أعضاء هيئة المكتب والنقيب والتنازل عن البلاغات، إلا أن النقيب العام تمسك بموقفه الرافض للتنازل عن البلاغات التزاما بحق الجمعية العمومية رافضا الصلح.

وتابع: "من المقرر أن يعلن الوزيران اليوم ما توصلت إليه جهودهما لحل الأزمة داخل النقابة، أما عن طبيعة الحل الذي توصلا إليه بين الطرفين فهو غير معلوم حتى الآن، ومن المقرر طرحه في المؤتمر الصحفي".