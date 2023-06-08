الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بحضور وزيرى النقل والرى.. مؤتمر صحفى لاستعراض جهود حل أزمة نقابة المهندسين

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

بدأ منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي بنقابة المهندسين، لاستعراض جهود حل الأزمة التي تواجهها النقابة مؤخرًا، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الري.

حضر المؤتمر كل من النقيب العام طارق النبراوي، والمهندس يسري الديب الأمين العام، والمهندسان حسام رزق وإيهاب خضر وكيلا النقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، وم. أحمد صبري الأمين العام المساعد، وم. معتز بركات، أمين الصندوق المساعد، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى.

وأكد اللواء محمد ناصر، أمين صندق نقابة المهندسين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": الوزيران خلال الفترة الماضية قادا محاولة تفاوض لحل الأزمة داخل النقابة وعقدا جلسات مع النقيب العام، وعرضا الصلح بين أعضاء هيئة المكتب والنقيب والتنازل عن البلاغات، إلا أن النقيب العام تمسك بموقفه الرافض للتنازل عن البلاغات التزاما بحق الجمعية العمومية رافضا الصلح.

وتابع: "من المقرر أن يعلن الوزيران اليوم ما توصلت إليه جهودهما لحل الأزمة داخل النقابة، أما عن طبيعة الحل الذي توصلا إليه بين الطرفين فهو غير معلوم حتى الآن، ومن المقرر طرحه في المؤتمر الصحفي".

المؤتمر الصحفي نقابة المهندسين الفريق كامل الوزير وزير النقل اللواء محمد ناصر المهندسين

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023

رئيس «حلوان للآلات والمعدات» لـ«الدستور»: مهمتنا تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتنا العسكرية

5 يونيو «1-3»

“اتحاد عمال مصر”: نتطلع للخروج بتوصيات تواجه تحديات عالم العمل الدولي

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023

غلق كلي لكورنيش النيل أسفل كوبرى 15 مايو.. تعرف على التحويلات المرورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس