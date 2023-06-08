نائب محافظ البحيرة تشهد انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة"

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار، والتى انطلقت اليوم وتستمر حتى 11 يونيو الجارى .

وتفقدت بلبع، أولى فعاليات نشاط المبادرة بقرية الأبعادية بدمنهور وتابعت مختلف الأنشطة التي نظمتها المبادرة ، والتى تضمنت العديد من الأنشطة التوعوية بالإضافة الى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكى للأطفال وجلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية، فضلا عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكبار.

وشملت الفعاليات تنظيم قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات مجانا وإحالة العمليات الجراحية لإجرائها على نفقة الدولة، وكذلك تنظيم عيادات أسنان بالتعاون مع الجامعة البريطانية، كما تضم فعاليات المبادرة تنظيم ملتقى توظيفى للشباب برعاية عدد من الشركات الكبرى.

كما تشتمل فعاليات المبادرة أيضا على إصدار الرقم القومى وامتحانات فورية لشهادات محو الأمية، وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان، وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومى للمرأة، إلى جانب مناقشة أوضاع الغارمين والغارمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير واستقبال العديد من الحالات وحل مشاكلهم المتعلقة بالمدوينيات والقروض وسداد حالات للغارمين بالإضافة إلى جلسات توعوية وقانونية حول مخاطر التوقيع على إيصالات أمانة .

كما تضمنت المبادرة فعاليات ثقافية وورش فنية وورش حكى وألعاب شعبية وعروض عرائس مارينيت ومعرض كتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وتوزيع هدايا مجانية على الأطفال عبارة عن مجلات وكتب وهدايا ويوم ترفيهى ورياضى لهم وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات ومنهم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومى للمرأة ووزارات الصحة والثقافة والشباب والرياضة.

ومبادرة "أنت الحياة" هى أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، من الناحية الاجتماعية والصحية والنفسية والدينية وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى والمساهمه فى تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة وخلال تفقدها لفاعليات المبادرة وما تضمنته من قوافل متنوعة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالإقبال المتزايد من المواطنين وسعادتهم البالغة بالمبادرة كما قدمت تحية شكر وتقدير للقائمين عليها وجهودهم المخلصة فى تنفيذها على ارض المحافظة.