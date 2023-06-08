ضبط 7 قضايا مخدرات في دمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر سعد – كفر البطيخ – الزرقا - فارسكور) وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة).

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 17 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة عدد 9 متهمين " لعدد 6 منهم معلومات جنائية".