الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يمازح نظيره الزامبى خلال تسليمه رئاسة قمة الكوميسا الـ22

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الزامبي، هاكيندي هيتشيليمان، وذلك خلال تسليمه الرئاسة الدولية لتجمع كوميسا الـ22، مشيرًا إلى أهمية التكاتف، حسبما أشارت حركة قبضة يده.

وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الزامبي هاكيندي هيتشيليما، رئاسة قمة كوميسا الـ22، قائلا: "كان شرفًا أن تتولى مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة، متمنيًا أن تسهم أعمال الكوميسا خلال الفترة المقبلة في دعم التكامل التجاري والاقتصادي بين دول القارة".

وأضاف: "وضعت مصر أمام أعينها أهدافًا محددة خلال رئاستها التجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، وتعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا"

الرئيس عبدالفتاح السيسي هاكيندي هيتشيليمان تجمع كوميسا الـ22 مزحة الرئيس السيسي

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