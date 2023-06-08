الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بقيمة 2.4 مليون جنيه في الدقهلية

جريدة الدستور

رصدت وزارة الداخلية قطاع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية "محكوم عليه في عدد 4 قضايا بالحبس 3 سنوات" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 60 كيلو جرام - 54 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,400 كيلو جرام - عدد من الأقراص المخدرة – طبنجة - 2 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - سيارة – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، والسيارة لسهولة التنقل.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو ( 2,400,000 إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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