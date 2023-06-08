الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السعودية تؤكد أهمية مكافحة الإرهاب لمنع عودة "داعش"

داعش
داعش

شدد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، على أهمية مكافحة الإرهاب المتطرف والعمل على منع عودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى.

وقال خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، إن المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على استقرار الدول التي استغل التنظيم أراضيها من أجل تنفيذ مخططاته التدميرية ومنها سوريا والعراق.

وأشاد بن فرحان، بالجهود التي بُذلت في العراق من أجل دحر الإرهاب وتنسيقه المستمر مع التحالف الدولي للقضاء على التنظيم، وتقديرًا من السعودية لجهود العراق، فقد ساهمت المملكة بتمويل مشاريع إعادة الإعمار في العراق.

وأكد أنه يجب على العالم قطع الطريق أمام أي فرصة يمكن لهذا التنظيم استغلالها لاستمالة وتجنيد أتباع جدد، فيما نحتاج الآن العمل سويًا لنبذ التطرف ونشر قيم الحوار والتسامح.

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