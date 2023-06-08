أخبار فاتتك| رجب عمران يعتذر لجماهير المصرى.. والأرصاد تحذر المواطنين

شهدت الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، التي يهتم العديد بمتابعتها، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

سوء تفاهم.. رجب عمران يعتذر لجماهير المصرى بعد تغريمه وإيقافه

حرص رجب عمران، لاعب فريق المصري البورسعيدي، على التقدم باعتذار إلى جماهير ناديه عما بدر منه في مباراة غزل المحلة بالدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.. للمزيد اضغط هنا.

ارتفاع الفراخ والبيض.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-6-2023

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، حيث وصل سعر الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية 70 جنيهًا، وترتفع أعلى من مستوى 80 جنيهًا حتى تصل إلى المستهلك.. للمزيد اضغط هنا.

"حلق على الزيرو".. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة جديدة

أثار الفنان محمد رمضان جدلاً كبيرًا بإطلالته الجديدة خلال رحلته إلى رومانيا، وذلك بعدما نشر مقطع فيديو وصور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.. للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل التحريات الأمنية فى اتهام مدرب كرة بقتل صديقه داخل شقة بعابدين

حصلت " الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام مدرب كرة قدم بقتل صديقه داخل شقة في منطقة عابدين، وجاء في أقوال رائد شرطة، ورئيس مباحث قسم شرطة عابدين، خلال التحقيقات إنه عقب تلقي بلاغ سائق بتغيب شقيقه عن مسكنهما، أجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن ارتكاب المتهم واقعة قتل المجني عليه والتمثيل بجثمانه.. للمزيد اضغط هنا.

نقابة القراء تكشف آخر تطورات التحقيق مع الشيخ ممدوح عامر (خاص)

بعد حالة الجدل التي أحدثها القارئ ممدوح عامر، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي أوصلته لتصدر الترند عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد غنائه ورقصه في فرح شقيقه الأصغر منذ أسبوع.. للمزيد اضغط هنا.

الأرصاد: نطالب المواطنين تجنب النزول من المنازل غدًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن النشاط الرياحي بدأ بالفعل اليوم في الصحراء الغربية، ومع حركة المنخفض الجوي الخماسيني.. للمزيد اضغط هنا.