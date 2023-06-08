سوء تفاهم.. رجب عمران يعتذر لجماهير المصرى بعد تغريمه وإيقافه

حرص رجب عمران، لاعب فريق المصري البورسعيدي، على التقدم باعتذار إلى جماهير ناديه عما بدر منه في مباراة غزل المحلة بالدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكانت إدارة المصري البورسعيدي قد قررت تغريم رجب عمران 100 ألف جنيه وإيقافه بعد دخوله في نقاش حاد مع زملائه بالفريق؛ بسبب رغبته في تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها في مباراة غزل المحلة.

ورفض الجهاز الفني طلب اللاعب، قبل أن يقرر تسديد محمد عبد اللطيف جريندو للركلة ويسجل هدف التعادل للفريق البورسعيدي.

ونشر رجب عمران عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "توضيح ياريت الناس اللي عمالة تقول احترام الجهاز الفني، اللي حصل سوء تفاهم مع الجهاز الإداري ملوش أي علاقة بالجهاز الفني اللي كلنا بنحبه وبنحترمه وأنا لاعيب محترف وموجود في نادي كبير".

وأضاف: "أنا نزلت توضيح عن اللي حصل والناس اللي عارفاني، عارفة إني عمري ما بغلط في حد، وأنا بعتذر عن سوء التفاهم اللي حصل مني أولا اعتذاري للجمهور وللجهاز الفني واللاعيبة ومجدلس الإداري المحترم".