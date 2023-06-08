الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سوء تفاهم.. رجب عمران يعتذر لجماهير المصرى بعد تغريمه وإيقافه

رجب عمران لاعب المصري
رجب عمران لاعب المصري

حرص رجب عمران، لاعب فريق المصري البورسعيدي، على التقدم باعتذار إلى جماهير ناديه عما بدر منه في مباراة غزل المحلة بالدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكانت إدارة المصري البورسعيدي قد قررت تغريم رجب عمران 100 ألف جنيه وإيقافه بعد دخوله في نقاش حاد مع زملائه بالفريق؛ بسبب رغبته في تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها في مباراة غزل المحلة.

ورفض الجهاز الفني طلب اللاعب، قبل أن يقرر تسديد محمد عبد اللطيف جريندو للركلة ويسجل هدف التعادل للفريق البورسعيدي.

ونشر رجب عمران عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "توضيح ياريت الناس اللي عمالة تقول احترام الجهاز الفني، اللي حصل سوء تفاهم مع الجهاز الإداري ملوش أي علاقة بالجهاز الفني اللي كلنا بنحبه وبنحترمه وأنا لاعيب محترف وموجود في نادي كبير".

وأضاف: "أنا نزلت توضيح عن اللي حصل والناس اللي عارفاني، عارفة إني عمري ما بغلط في حد، وأنا بعتذر عن سوء التفاهم اللي حصل مني أولا اعتذاري للجمهور وللجهاز الفني واللاعيبة ومجدلس الإداري المحترم".

رجب عمران المصرى البورسعيدى رجب عمران يعتذر لجماهير المصري البورسعيدي الدورى المصرى

الأكثر قراءة

عاصفة ترابية تضرب الوادى الجديد وانقطاع الكهرباء فى بعض المناطق

"حلق على الزيرو".. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة جديدة

تفاصيل التحريات الأمنية فى اتهام مدرب كرة بقتل صديقه داخل شقة بعابدين

الأول منذ 43 عامًا.. ويست هام يتوج بطلًا لدورى المؤتمر الأوروبى

حلمى النمنم: الإخوان من روجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم

حلمى النمنم: الإخوان روجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم في حالها!

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس