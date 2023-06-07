الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نقابة القراء تكشف آخر تطورات التحقيق مع الشيخ ممدوح عامر (خاص)

الشيخ ممدوح عامر
الشيخ ممدوح عامر

بعد حالة الجدل التي أحدثها القارئ ممدوح عامر، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي أوصلته لتصدر التريند عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد غنائه ورقصه في فرح شقيقه الأصغر منذ أسبوع أو أكثر مما أثار غضب الكثير من مريديه ومحبيه.

وقرر مجلس إدارة نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم تحويل الشيخ ممدوح عامر، المقيد بالنقابة تحت رقم (216)، قارئ القرآن، تحويله إلى التحقيق، وإجراء تحقيق معه فيما ورد على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار غضب "عامر".

تواصلت "الدستور" مع الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء والمشايخ العمومية، لمعرفة آخر تطورات التحقيق مع الشيخ ممدوح عامر.

وقال حشاد، إن المستشار القانوني لا زال في صدد كتابة المذكرة رسميًا لعرضها على مجلس إدارة نقابة القراء والمشايخ العمومية، ولم يمثل الشيخ ممدوح عامر أمامه للتحقيق حتى الآن.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "لحد دلوقتي الشيخ ممدوح عامر مجاش التحقيق أمام النقابة، ولم يعتذر ويوجه اعتذاره للنقابة وإحنا مش هنغصبه على تقديم هذا الاعتذار، الاعتذار الذي وجهه كان موجه للجمهور فهو حر أولًا وأخيرًا، بس كل واحد غلط هياخد عقابه".

اعتذار ممدوح عامر

يجدر الإشارة إلى أن الشيخ ممدوح عامر، بعث رسالة مؤثرة لمحبيه من خلال فيديو ظهر فيه عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول الفيديو المتداول له أثناء رقصه وغنائه فى فرح على أنغام أم كلثوم، قائلًا: "أعتذر لمن أساءوا فهم فيديو الفرح".

اكثر شهرة التواصل الإجتماعى فيسبوك الشيخ محمد حشاد نقيب القراء الشيخ محمد حشاد المستشار القانوني الفيديو المتداول القرآن الكريم

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