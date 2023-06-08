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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع الفراخ والبيض.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-6-2023

الفراخ
الفراخ

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، حيث وصل سعر الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية 70 جنيهًا، وترتفع أعلى من مستوى 80 جنيهًا حتى تصل إلى المستهلك، كما ارتفع سعر كرتونة البيض بجميع أنواعها، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-6-2023 .

سعر الفراخ اليوم 

  • سعرالدواجن البيضاء 70 جنيهًا.
  • سعر الدواجن الساسو 81 جنيهًا.
  • سعر الفراخ أمهات بيضاء 63 جنيهًا.
  • سعر الفراخ البلدي 100 جنيه.

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سعر الكتاكيت اليوم 

  • كتكوت  أبيض 6 جنيهات.
  • كتكوت  ساسو 10 جنيهات.
  • كتكوت أبيض شركات 11 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض قطعان 5.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو بيور  11 جنيهًا.
  • كتكوت بلدي 6 جنيهات.
  • كتكوت هجين 6 جنيهات.
  • كتكوت فيومي 7.5 جنيه.
  • كتكوت بط مولر 26 جنيهًا.
  • كتكوت بط مسكوفي 30 جنيهًا.
  • كتكوت بط بيور 16 جنيهًا.

وعاودت أسعار الدواجن ارتفاعها بعد أسابيع من تراجعها رغم استمرار تراجع أسعار الأعلاف، وأرجع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ثروت الزيني السبب إلى قرب عيد الأضحى واتجاه المواطنين للاعتماد على الدواجن بدلًا من اللحوم مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتخطيها 300 جنيه للكيلو.

وتوقع "الزيني" عودة التارجع في أسعار الدواجن بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك وعودة التراجع في القوة الشرائية. 

سعر كرتونة البيض 

وارتفع سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الخميس، و وأرجع "الزيني" عودة سعر كرتونة البيض إلى الارتفاع إلى قلة المعروض مما تسبب في ارتفاع سعر البيض مع خروج عدد من المنتجين من السوق نتيجة بيع البيض بأسعار أقل من تكلفتها خلال الفترة الماضية.

وجاءت أسعارها في المزارع والتي ترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك كالتالي: 

  • كرتونة بيض أبيض 99.75 جنيه.
  • كرتونة بيض أحمر 99.75 جنيه.
  • كرتونة بيض بلدي 117 جنيهًا.
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أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 7-6-2023

الدواجن بورصة الدواجن سعر كرتونة البيض الفراخ البلدي سعر الفراخ

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