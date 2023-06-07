الأرصاد: نطالب المواطنين تجنب النزول من المنازل غداً

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن النشاط الرياحي بدأ بالفعل اليوم في الصحراء الغربية، ومع حركة المنخفض الجوي الخماسيني سيشعر المواطنون في جميع الأنحاء بهذه الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

اضطراب الأحوال الجوية

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه سيكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة على كافة الأنحاء غداً، لتكون في القاهرة 38 درجة مئوية بينما محافظات الصعيد 45 درجة.

وتابعت: "نتوقع أن تكون الحالة الجوية غداً أقل حدة عن مثيلتها التي حدثت الأسبوع الماضي".

توقع سقوط الأمطار

واستطردت: "نتوقع سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة غداً في السواحل الشمالية ومناطق القاهرة الكبرى وشمال الوجه القبلي، ومن الضروري تجنب النزول غداً مع الحرص الشديد في القيادة، تجنب الوقوف تحت المباني المتهالكة، تجنب النظر لأشعة الشمس مباشرة، ارتداء كمامة حامية من الأتربة والرمال غداً، خاصة لمرضى الجيوب الأنفية".