أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 8-6-2023

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي وصلت له منذ مايو الماضي بعد قرار الحكومة برفع الجمارك عن الذهب القادم من الخارج لمدة 6 أشهر، مما دفع أسعار الذهب للتحرك في نفس المستويات السعرية الحالة وسط ارتفاع وتراجع طفيف لا يتعدى عشرات الجنيهات فقط.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية، كما تعرض أسعار باقي اعيرة الذهب وسعر الجنيه الذهب .

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2,661 جنيها، وللشراء 2,672 جنيها.

الذهب عيار 22: بيع 2,439 جنيها، وللشراء 2,449 جنيها.

الدهب عيار 21: بيع 2,340 جنيها، وللشراء 2,330 جنيها.

الدهب عيار 18: بيع 2005 جنيهات، وللشراء 1997 جنيها.

الذهب عيار 14: بيع 1,552 جنيها، وللشراء 1,559 جنيها.

الذهب عيار 12: بيع 1,330 جنيها، وللشراء 1,336 جنيها.

الأونصة: بيع 82,744 جنيها، وللشراء 83,099 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 18,624 جنيها، وللشراء 18,704 جنيهات.

الكيلو الذهب: بيع 2,660,571 جنيها، وللشراء 2,672,000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب والسبائك