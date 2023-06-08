أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 8-6-2023
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي وصلت له منذ مايو الماضي بعد قرار الحكومة برفع الجمارك عن الذهب القادم من الخارج لمدة 6 أشهر، مما دفع أسعار الذهب للتحرك في نفس المستويات السعرية الحالة وسط ارتفاع وتراجع طفيف لا يتعدى عشرات الجنيهات فقط.
وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية، كما تعرض أسعار باقي اعيرة الذهب وسعر الجنيه الذهب .
سعر الدهب اليوم
- الذهب عيار 24: بيع 2,661 جنيها، وللشراء 2,672 جنيها.
- الذهب عيار 22: بيع 2,439 جنيها، وللشراء 2,449 جنيها.
- الدهب عيار 21: بيع 2,340 جنيها، وللشراء 2,330 جنيها.
- الدهب عيار 18: بيع 2005 جنيهات، وللشراء 1997 جنيها.
- الذهب عيار 14: بيع 1,552 جنيها، وللشراء 1,559 جنيها.
- الذهب عيار 12: بيع 1,330 جنيها، وللشراء 1,336 جنيها.
- الأونصة: بيع 82,744 جنيها، وللشراء 83,099 جنيها.
- الجنيه الذهب: بيع 18,624 جنيها، وللشراء 18,704 جنيهات.
- الكيلو الذهب: بيع 2,660,571 جنيها، وللشراء 2,672,000 جنيه.
سعر الجنيه الذهب والسبائك
- ربع جنيه ذهب عيار 21 وزن 2 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 5085 جنيها.
- نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرامات من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 10170 جنيها.
- جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرامات من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 20305 جنيهات.
- جنيه ذهب عيار 21 من إنتاج شركة لازوردى: 20505 جنيهات.
- سبيكة بى تى سي 100جرام: 288985 جنيها.
- سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرامات: 29205 جنيهات.
- أونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC : 90125 جنيها.
- سبيكة بى تى سي 50 جراما: 144680 جنيها.