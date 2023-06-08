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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 8-6-2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي وصلت له منذ مايو الماضي بعد قرار الحكومة برفع الجمارك عن الذهب القادم من الخارج لمدة 6 أشهر، مما دفع أسعار الذهب للتحرك في نفس المستويات السعرية الحالة وسط ارتفاع وتراجع طفيف لا يتعدى عشرات الجنيهات فقط.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية، كما تعرض أسعار باقي اعيرة الذهب وسعر الجنيه الذهب . 

سعر الدهب اليوم

  • الذهب عيار 24: بيع 2,661 جنيها، وللشراء 2,672 جنيها.
  • الذهب عيار 22: بيع 2,439 جنيها، وللشراء 2,449 جنيها.
  • الدهب عيار 21: بيع 2,340 جنيها، وللشراء 2,330 جنيها.

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  • الدهب عيار 18: بيع 2005 جنيهات، وللشراء 1997 جنيها.
  • الذهب عيار 14: بيع 1,552 جنيها، وللشراء 1,559 جنيها.
  • الذهب عيار 12: بيع 1,330 جنيها، وللشراء 1,336 جنيها.
  • الأونصة: بيع 82,744 جنيها، وللشراء 83,099 جنيها.
  • الجنيه الذهب: بيع 18,624 جنيها، وللشراء 18,704 جنيهات.
  • الكيلو الذهب: بيع 2,660,571 جنيها، وللشراء 2,672,000 جنيه.

 

سعر الجنيه الذهب والسبائك 

  • ربع جنيه ذهب عيار 21 وزن 2 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 5085 جنيها.
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرامات من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 10170 جنيها.
  • جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرامات من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 20305 جنيهات.
  • جنيه ذهب عيار 21 من إنتاج شركة لازوردى: 20505 جنيهات.
  • سبيكة بى تى سي 100جرام: 288985 جنيها.
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرامات: 29205 جنيهات.
  • أونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC : 90125 جنيها.
  • سبيكة بى تى سي 50 جراما: 144680 جنيها.
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