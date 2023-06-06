"الترجمان" يكشف آلية تستهدف صغار المستثمرين في مجال الذهب.. وإمكانية طرح صناديق أخرى

أوضح الدكتور سامح الترجمان رئيس شركة ايفولف القابضة للاستثمار تفاصيل، الآلية التي تستهدف صغار المستثمرين في مجال الذهب وإمكانية طرح صناديق أخرى، قائلاً: "إن الهدف الأكبر لنا هو أن نمتلك صندوق للمستثمرين يتم من خلاله الاستثمار بطريقة بسيطة ومباشرة، والهدف الرئيسي هو أن يكون لدى الناس وسيلة؛ للحصول على الذهب بطريقة مبسطة وسهلة، دون الحاجة إلى وضع مبالغ ضخمة لشراء الذهب".

وأضاف الترجمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أننا لجأنا إلى هذه الآلية كوسيلة إدخار للمستثمرين، كما تم استهداف نوعين من المستثمرين؛ لافتاً إلى أن المتوسط داخل بقيمة تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه، وبالتالي كان الهدف هو خلق آلية بها استثمار لصغار المستثمرين، وفي نفس الوقت تحافظ على أموالهم ضد التضخم الموجود حاليًا، كما أن الطرف الثاني الذي يتم استهدافه هو المؤسسات، حيث يجب أن تكون المحفظة الخاصة بهم ذهب، لكن نتيجة لعدم وجود أدوات مالية، فإنهم لا يستطيعون الدخول في هذا الاستثمار.

وأوضح أن هذا الصندوق مبني على مرحلتين؛ المرحلة الأولى هي المرحلة الأولية التي تسمح لنا بأن يكون الصندوق تم تسجيله رسميًا، وأصبح به الحصيلة الأولى، لافتاً إلى أنه بدأ من يوم الخميس فإن هذا الصندوق يحدث به اكتتاب خلال يومين في الأسبوع.