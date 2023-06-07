رئيس غرفة التجارة والصناعة بزامبيا: سعيدون بالنمو الذي حققته "الكوميسا" بمعدل 6%

قال إيفلين نشاليلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة في زامبيا، بصفتي رئيس لغرفة التجارة والصناعة في إفريقيا نحن سعيدون بأن نرى ونشهد معدل النمو في السوق بمعدل 6%، والذي تمثل فيه الكوميسا بدول أعضائها، حيث نشأت الكوميسا لتكون منصة اقتصادية من شأنها أن تعزز التجارة بين دول المنطقة ولتنشئ سوق لدولها الأعضاء للتجارة البينية فيما بينهم.

وأضاف إيفلين نشاليلي، خلال لقائه ببرنامج "المراقب" على هامش فعاليات القمة الثانية والعشرين لتجمع الكوميسا، أننا في غاية السعادة في غرفة التجارة بشأن النمو الذي حققته الكوميسا على مدار الأعوام الماضية، لافتاً إلى أنهم يتطلعون إلى مزيد من النمو، والوصول إلى الكثير من الأسواق.

وتابع: "نحن نعلم أن هناك الكثير مما يمكن أن نحققه، ولكن بسبب عدد من القيود التي تؤثر على التجارة البينية، والتي بدأت تظهر في مجال التجارة بين الدول الأعضاء، كما أننا نتمنى ونتوقع بعد هذه اللقاءات والنقاش أن القادة من كافة الدول الأعضاء بالكوميسا سوف يضعون الأولوية للتنفيذ لعدد من الإجراءات والخطوات الموصى بها من أجل تمكين وتيسير التجارة بين الدول الأعضاء بالكوميسا".