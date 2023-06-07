الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كل ما تريد معرفته عن مدرسة السويدي الثانوية 2023

مدرسة السويدي
مدرسة السويدي

مدرسة السويدي الثانوية 2023، ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث الأشهر عالميًا “جوجل”، من الطلبة والطالبات الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والراغبين في الالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية كبديلا عن الثانوية العامة.

كل ما تريد معرفته عن مدرسة السويدي الثانوية 2023

تعد مدرسة السويدي الثانوية، بديلا عن الثانوية العامة، للناجحين بالمرحلة الإعدادية، كما أن هناك 36 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية أخرى، تابعة للتعليم الفني كبدائل للالتحاق بالثانوية العامة.

تنسيق مدارس ما بعد الإعدادية 2023.. وشروط كل مدرسة

وتستغرق ومدة الدراسة بالمدرسة، ثلاث سنوات، ولها تخصصين "الكهرباء الميكانيكا".

ونقدم  لطلاب المرحلة الإعدادية، التفاصيل الكاملة للالتحاق بمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، كبديل للالتحاق بالثانوية العام للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

مميزات مدرسة السويدي

ومن مميزات مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالية، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصنع وشركات الشريك الصناعي" آل سويدي"، كما تعطي  فرص التعيين بشركات ومصنع الشريك الصناعي بعد التخرج، وبها مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

وعن المناهج الدراسية بها فتشمل “العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي”.

 شروط التقديم بمدرسة السويدي 

1- سيتم تحديد درجة القبول من وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022/2023.

2- سيتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية فقط.

3- سن المتقدم 18 عام من أول أكتوبر 2023.

وجاءت شروط القبول بمدرسة السويدي كالاتي:

اجتياز الطالب لاختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

جدير بالذكر ان المدرسة تبدأ الدراسة بها في أول سبتمبر مع انطلاق العام الدراسي مع باقي المدارس.

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