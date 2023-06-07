الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى 2023.. منافسة شرسة في الكوميديا

بيت الروبي
بيت الروبي

ايام قليلة وينطلق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، بأكثر من عمل فني أعلن صناعه عن تواجدهم بالموسم الأقوى في مصر.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2023

بيت الروبي

أول الأعمال التي اعلنت مشاركتها في هذا الموسم هو فيلم “بيت الروبي”، للنجم كريم عبدالعزيز ومعه كريم محمود عبدالعزيز، حيث يجتمع الثنائي في عمل كوميدي برفقه عدد كبير من النجوم، وهو من إخراج بيتر ميمي .

وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وتدور قصة الفيلم حول إبراهيم الروبي ويقوم بدوره كريم عبدالعزيز والذي يعيش وزوجته وشقيقه الصغير حياة بسيطة، ولكن تنقلب الأحداث في ظل معاناة زوجته بسبب عدم الإنجاب.

تاج

ويشارك خلال الماراثون السينمائي فيلم “تاج” للنجم تامر حسني، وهو العمل الذي ينتمي لاعمال السوبر هيرو،  وتقدم البطولة النسائية أمامه، الفنانة دينا الشربيني، والفنانة هالة فاخر، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

البعبع

ويشارك النجم امير كرارة في الماراثون بفيلم “البعبع”، وتشاركه البطولة الفنانة ياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن ونجوم آخرين، وتدور احداثه في اطار من الكوميديا .

أبو نسب

ويشارك أيضًا الفنان محمد إمام في فيلم “أبو نسب”، بصحبة كل من ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول محمد إمام الذي يجسد شخصية طبيب، الذي يعاني من أزمة النسب، ويكشف العمل المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض، إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، وتقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري.

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مستر إكس

ويشارك ضمن الموسم فيلم “مستر إكس”، وهو من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، ومحمد أنور ومحمد أسامة الشهير ب أوس أوس، ومحمود حافظ ونجوم آخرين، والفيلم يدور في إطار أكشن كوميدي.

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