الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أفلام عيد الأضحى.. محمد رمضان يقترب على إنهاء "ع الزيرو"

محمد رمضان ونيللي
محمد رمضان ونيللي كريم

افترب الفنان محمد رمضان على إنهاء تصوير كافة مشاهد فيلمه الجديد "ع الزيرو" والذي تشاركه البطولة فيه الفنانة نيللي كريم لتقوم بدور البطولة أمامه، ويعتبر التعاون الأول معًا، ومن المقرر طرح العمل خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ويكثف المخرج ماندو العدل عدد ساعات تصوير العمل سعيًا منه لإنهاء كل مشاهد العمل، حيث لم يتبقى لهم سوى أيام قليلة ليرفع شعار فركش، ليتفرغ بعد ذلك لعملية مونتاج وماكساج الفيلم، وطرحه بموسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار أكشن اجتماعي، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفله الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح دراجون واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوي على العديد من المواقف الكوميدية.

محمد رمضان ونيللي كريم

ويشارك في بطولة فيلم "ع الزيرو" كل من نيللى كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.

من جهة أخرى، انتهى "رمضان" من تصوير أغلب أحداث فيلم "مرزوق وايتو"، والذي تعاقد علية منذ حوالي عام، وأصبح العمل شبه جاهز للعرض، حيث صور منه عددًا لابأس به من المشاهد، تجعله قريب من إنهاء تصويره، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد سمير.

جدير بالذكر، أن تعاقد الفنان محمد رمضان على فيلم جديد يعمل على التحضير له والتعاقد على باقي الأبطال، بالإضافة إلى تعاقده على مسلسل يحمل اسم "أنا القاتل" ينتمي لنوعية مسلسلات البلات فورم، وسيكون عدد حلقاته مكونة من ثماني حلقات، على أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

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