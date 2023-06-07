الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

الإعدادية
الإعدادية

مع إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا منذ قليل، شغل بال الالآف معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 بالإسم ورقم الجلوس عبر جوجل، من قبل الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم في المحافظة، معرفة رابط الحصول على النتيجة، عقب  اعتماد اللواء أسامة القاضي، بصفته محافظ المنيا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023

أوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، أنه يتاح الحصول بسهولة على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023، وذلك من خلال زيارة “بوابة مديرية التربية والتعليم” في محافظة المنيا الإلكترونية، ويتاح الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية محافظة المنيا لعام 2023 من خلال زيارة الرابط التالى: من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023

وأشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، إلى أنه يجب الاتباع لكافة الخطوات التالية للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2023:

  1. الدخول على موقع محافظة المنيا، من هنا.
  2. كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا.
  3. ثم اضغط على عرض النتيجة.
  4. سوف يتم إعلان النتيجة على الفور.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني 

وقد اعتمد اللواء أسامة القاضي، بصفته محافظ المنيا، منذ قليل، نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا 2023، وقد بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا في المدارس الرسمية 74.29%، وذلك يكون بحضور حمدي السيد، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، محمد عبد السميع كرئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة في مديرية التربية والتعليم.

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر للنتائج.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأكدت مديريات التربية والتعليم أن سوف يتم فتح باب التظلمات قريبا من جميع نتائج الشهادة الإعدادية، بعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2023، وسيتم تقديم طلب التظلم من نتائج الشهادة الإعدادية 2023 عبر الإدارة التعليمية التابعة لها بالمدرسة المقيد بها الطالب، منوها أنه سوف يستمر فتح باب التظلم من نتلئج الشهادة الإعدادية لمدة حوالي 15 يوم من تاريخ إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في الترم الثاني لعام 2023.

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