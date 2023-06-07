خبير اقتصادى: جولة الرئيس السيسى توسع آفاق التعاون بالقارة السمراء

أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الدول الإفريقية، بالتزامن مع تولى مصر رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة "الكوميسا".

وقال "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن التباحث مع 21 دولة إفريقية الهدف منه زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والبلدان الإفريقية بالإضافة إلى زيادة الدعم وحجم التبادل التجاري، كما يفتح آفاقا للدولة المصرية داخل القارة الإفريقية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على توطيد مكانتها سواء الاقتصادية أو السياسية بين بلدان القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن زيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة للشركات المصرية في هذه الأسواق الناشئة ويسهم في زيادة الصادرات المصرية وتنويع مصادر الدخل.

وأشار «الشافعي» إلى أن تلك الزيارات تؤدي إلى تعزيز الاستثمارات في مصر من قبل الشركات الإفريقية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية المختلفة، مما يعزز التبادل التجاري ويسهم في تشجيع النمو الاقتصادي في مصر.

وأوضح أن الزيارات الخارجية للرئيس السيسي تعد جزءا من استراتيجية مصرية أكبر لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية والدول الأخرى، وتحسين العلاقات الدولية بشكل عام، وهذا يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى زيادة الاستثمارات والتجارة والفرص الاقتصادية في مصر وفي الدول الإفريقية المختلفة.