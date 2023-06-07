الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بث مباشر.. مؤتمر صحفى مشترك للرئيس السيسى ونظيره الأنجولى

مؤتمر صحفي مشترك
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ونظيره الأنجولي

يقدم "الدستور" بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأنجولي جواو لورنسو.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جلسة مغلقة مع رئيس أنجولا، عقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وبناء علاقات قوية ومجالات التعاون القائمة، وتطوير التعاون في جميع المجالات وخاصة المجالات التنموية التي لها علاقة بالتشييد والطاقة والبنية التحتية.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن دولة أنجولا تشهد نموًا اقتصاديًا وتتطلع إلى التعاون مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها مصر، وهو ما ستركز المحادثات عليه، مشيرة إلى أن المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي تتناولت أيضًا على المستويين الإقليمى والدولى القضايا المطروحة التى لها علاقة بالشمال الإفريقى وغيرها من بؤر النزاعات الأخرى سواء الأزمة السودانية أو النشاط الذى يقوم به الرئيس الأنجولي وبلاده فى تسوية النزاعات من خلال مؤتمر دول البحيرات العظمى ومنطقة الجنوب والوسط.

السيسي رئيس انجولا جواو لورنسو الرئيس السيسي

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