الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تنفيذى مجلس وزراء العدل العرب" يدعو لمنع استفادة التنظيمات الإرهابية من أى أموال

وزراء العدل العرب
وزراء العدل العرب

دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدول العربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون استفادة التنظيمات الإرهابية من أي أموال أو منافع مادية تدفع من أجل إطلاق سراح رهائن أو مختطفين لمنع تلك التنظيمات من إدامة تمويل أنشطتها الإرهابية، وكذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن والعمل على تأهيل فرق متخصصة للتعامل مع حالات الاختطاف وتحرير الرهائن.

كما دعا المكتب التنفيذي في قراراته الصادرة في ختام أعمال اجتماعه الحادي والسبعين اليوم الأربعاء بالجامعة العربية برئاسة السعودية، الدول العربية إلى تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية بما يسهم في الحد من تلك الجرائم.

وقرر المكتب التنفيذي رفع مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ورفع مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب في أكتوبر المقبل لاعتماده.

كما رفع المكتب التنفيذي، مشروع قرار حول الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية الذي اعتمده مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب كوثيقة استرشادية إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب للنظر في اعتماده.

وقرر المكتب التنفيذي عقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية المعنية لمناقشة التصور المقدم من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، بدراسة علاقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمجلس وزراء العدل العرب.

وقرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماعه المقبل، خلال النصف الأول من عام 2024 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"الوزراء" يوافق على قانون لجوء الأجانب ويلزمهم بعدد من الضوابط

"عايشين في خطر".. نجلة مسن توفي تحت الأنقاض بالمنوفية تناشد المسؤولين بإعادة بناء المنزل

وزير الصحة: جائحة كورونا كشفت عن نقاط القوة والضعف فى أنظمة إفريقيا الصحية

تقارير: رئيس الوزراء الهندى يزور مصر يونيو الجارى

توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية للمدراس الثانوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟