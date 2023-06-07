الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب نقل الأمونيا في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركيف

تفجير خط أنابيب
تفجير خط أنابيب

اتهمت روسيا، أوكرانيا بتفجير خط أنابيب نقل الأمونيا في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركيف، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز، اليوم الأربعاء.

وأكد مسؤول عسكري روسي، لوسائل إعلام روسية محلية، تعمد عناصر الجيش الأوكراني تخريب خط أنابيب نقل الأمونيا في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، مشيراً إلى أنه بسبب ذلك تم تسجيل عدة حالات تسمم بين العسكريين الأوكرانيين في تلك المنطقة، مضيفًا أن القوات الأوكرانية في منطقة ماسيوتوفكا بمقاطعة خاركوف، قامت بضرب خط أنابيب نقل الأمونيا.

وأوضح العسكري الروسي أنه تم استدعاء كبار قادتهم إلى مكان الحادث، وذلك بعد أن تسمم 3 من العسكريين الأوكرانيين توفي أحدهم على الفور، مضيفا أنه صدرت أوامر العسكريين الأوكرانيين المتواجدين هناك بارتداء الكمامات الواقية والأقنعة الواقية من الغازات.

يشار إلى أن خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا"، يمر في هذه المنطقة.

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