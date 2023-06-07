الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الملك سلمان يصدر أمرًا بإنشاء المنتدى الدولى للأمن السيبرانى

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، حسبما أفادت فضائية العربية، اليوم الأربعاء.

والمقرر أن تتمتع المؤسسة، بالاستقلال المالي والإداري، وأن تكون غير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شئونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

وتهدف المؤسسة إلى الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها.

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