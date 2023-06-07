الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انفجار بالقرب من مقر مكافحة المخدرات في ولاية غور غربي أفغانستان

المخدرات
المخدرات

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، انفجار بالقرب من مقر مكافحة المخدرات في ولاية غور غربي أفغانستان.

 

ووقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة ليست مهتمة بتهدئة الوضع في أفغانستان، فهي تدعم الجماعات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة".

وقال خلال زيارته للقاعدة العسكرية الروسية رقم 201 في طاجيكستان: "من مصلحة الولايات المتحدة الاستمرار في عمليات زعزعة الاستقرار في أفغانستان".


وأضاف: "لا تتخلى واشنطن عن فكرة إعادة البنية التحتية العسكرية إلى الدول المجاورة لأفغانستان".

ويجري الوزير لافروف، زيارة للعاصمة الطاجيكية دوشنبه، يوم 5 و6 يونيو، في محادثات مع قيادة البلد لتطوير التحالف بشأن المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.

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