الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية لتجار الجملة والتجزئة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت  أسعار القمح اليوم الأربعاء ، حالة من الاستقرار لدى تجار الجملة، في السوق المحلية، وذلك عقب تسجيل انخفاض مابين 50: 250 جنيهًا للطن، بالنسبة للقمح الروسي.

سعر طن القمح في السوق المحلي 

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 12,550 جنيهًا للطن ،وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12,450 جنيهًا للطن، دون تغيير، وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع عند 10,600 جنيه،وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12,350 جنيهًا للطن.

سعر القمح للمستهلك

وصل سعر كيلو القمح اليوم الأربعاء، لـ22 جنيهًا، للمستهلك.

أسعار القمح عالميا

انكمشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم الأربعاء 7 يونيو، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ نزل عقد يوليو لتداول القمح بمقدار 2.25 سنت، ليسجل العقد 625.5 سنت للبوشل ،وانخفض عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 1.75 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 638.25 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.

توريد 407 آلاف طن من محصول القمح بجميع مراكز المنيا

توريد 161 ألفًا و627 طنًا من القمح بمخازن الغربية

ارتفاع توريد القمح المحلى لـ3.2 مليون طن حتى الآن

محافظ المنيا: ارتفاع نسبة المستهدف من توريد القمح إلى 107.9%

توريدات القمح المحلي لوزارة التموين 

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم استلام ما يقرب من 3.2 مليون طن قمح محلى من المزارعين على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كل التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.‎

ما تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن، وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه،‎ وأن هذا يأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدى والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم، والذي يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250– ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

أسعار العقود الآجلة للقمح أسعار العقود الآجلة أسعار القمح أسعار القمح اليوم اسعار القمح عالميا التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي القمح المحلي العقود الآجلة للقمح

الأكثر قراءة

«نستله» مصر توقع أول اتفاقية من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا مع "شيفت إي في" لتحويل أسطولها إلى سيارات كهربائية

دبلوماسية أرجنتينية: حريصون على استكشاف فرص التعاون المشترك مع مصر

"الدستور" تنشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث "لقمة العيش" بالغربية

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.9%

كرم جبر: مشكلات الإعلام العربية "واحدة"

10.9 % ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا عام 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟