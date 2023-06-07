أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية لتجار الجملة والتجزئة

شهدت أسعار القمح اليوم الأربعاء ، حالة من الاستقرار لدى تجار الجملة، في السوق المحلية، وذلك عقب تسجيل انخفاض مابين 50: 250 جنيهًا للطن، بالنسبة للقمح الروسي.

سعر طن القمح في السوق المحلي

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 12,550 جنيهًا للطن ،وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12,450 جنيهًا للطن، دون تغيير، وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع عند 10,600 جنيه،وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12,350 جنيهًا للطن.

سعر القمح للمستهلك

وصل سعر كيلو القمح اليوم الأربعاء، لـ22 جنيهًا، للمستهلك.

أسعار القمح عالميا

انكمشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم الأربعاء 7 يونيو، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ نزل عقد يوليو لتداول القمح بمقدار 2.25 سنت، ليسجل العقد 625.5 سنت للبوشل ،وانخفض عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 1.75 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 638.25 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.

توريدات القمح المحلي لوزارة التموين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم استلام ما يقرب من 3.2 مليون طن قمح محلى من المزارعين على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كل التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.‎

ما تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن، وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه،‎ وأن هذا يأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدى والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم، والذي يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250– ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎