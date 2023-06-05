الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع توريد القمح المحلى لـ3.2 مليون طن حتى الآن

القمح
القمح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم استلام ما يقرب من 3.2 مليون طن قمح محلى من المزارعين على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كل التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.‎

كما تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن، وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه،‎ وأن هذا يأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدى والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم، والذي يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250– ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

بدء موسم حصاد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي المصيلحي المزارعين القمح المحلي القطاع الخاص وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية

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