الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 407 آلاف طن من محصول القمح بجميع مراكز المنيا

موسم توريد القمح
موسم توريد القمح بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 407 آلاف طن حتى اليوم الثلاثاء من خلال 42 موقعا تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، بإجمالي مساحة مزروعة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

ووجه المحافظ بالاستمرار في أعمال التوريد ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا على تكثيف الحملات اليومية على مصانع  ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتاً إلى المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة فى استخدام ‏القمح المحلى في أى أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة مؤكدا قيام المحافظة والمديرية بتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين لتوريد محصولهم.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن موسم التوريد الذي بدأ منتصف شهر أبريل الماضي، لم يشهد حتى الآن أي شكاوى من الموردين والمزارعين حتى الآن، حيث لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أية شكاوى، مشيرا إلى أن موسم التوريد يسير بصورة أكثر من ممتاز خاصة بعد إعلان محافظ المنيا أن المحافظة حققت المستهدف توريده للشون والصوامع من القمح لهذا العام.

يذكر أن محافظة المنيا، كانت قد حققت أكثر من المستهدف توريده من القمح، الموسم الماضي حيث تم توريد 500 ألف طن بنسبة 112% بينما كان المستهدف من التوريد 450 ألف طن.

المنيا توريد 407 ألف طن قمح موسم توريد القمح مراكز محافظة المنيا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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