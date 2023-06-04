الأحد 04 يونيو 2023
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محافظات

محافظ المنيا: ارتفاع نسبة المستهدف من توريد القمح إلى 107.9%

جريدة الدستور

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023 حيث تم توريد 394 ألف طن حتى اليوم من خلال 42 موقعا ًتخزينيا ًبجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 107.9% ، مؤكدًا أن المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان لهذا العام.

ووجه المحافظ بالاستمرار في أعمال التوريد ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن فى ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددًا على تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم فى صناعة الأعلاف، لافتاً إلي المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة فى استخدام ‏القمح المحلى فى أى أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح د.محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل جميع العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

من ناحية أخرى، تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية التموين في تكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وأكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بإحكام السيطرة على سيارات نقل القمح وذلك في إطار القرارات و الكتب الدورية المنظمة لذلك.

من جانبه أوضح وكيل تموين المنيا أن حملة اليوم أسفرت عن تحرير 45 مخالفة منها 37 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 8 محاضر (بيع بأزيد من الثمن - وعدم وجود ترخيص)، حيث تم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

المنيا محافظ المنيا ارتفاع نسبة تخطي المستهدف موسم توريد القمح لهذا العام الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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