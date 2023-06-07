أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7-6-2023

مازالت أسعار الفراخ تتصدر محركات البحث، حيث يبحث الكثير من المواطنين على أسعار الدواجن يوميًا، حيث تعتبر من أهم السلع الغذائية والتي تمثل الأمن الغذائي لدي الكثير، فقد شهدت أسعارها اليوم الأربعاء استقرارًا خلال مستهل التعاملات في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

وفي السطور التالية نستعرض أسعار الدواجن في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

سجلت أسعار لحم السمان اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 120جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 350 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمراليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 70 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 66 جنيها للكيلو.

أسعار النعام والرومي اليوم

سجلت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 250 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 52 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي) اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 39 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 42.5 جنيها للكيلو.

أسعار الحمام اليوم الأربعاء 7 يونيو

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 105 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 65 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 59 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي)اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم أمهات الأبيضاليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 50 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 7 يونيو في بورصة الكناني للدواجن مبلغ 100 جنيها للكيلو.