أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى الأسواق للمستهلكين

يتابع الملايين من المواطنين أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في الأسواق للمستهلكين والتي تشهد تراجعا طفيفا رغم زيادة تكلفة النقل بفعل ارتفاع سعر السولار الشهر الماضي، حيث تتوافر حاليا الأعلاف الحيوانية في الأسواق المصرية للتجار والمزارع مما أثر على أسعار البيع في الأسواق المصرية للمستهلكين.



أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في الأسواق للمستهلكين

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في الأسواق للمستهلكين انخفاضات طفيفة في الأسواق المصرية، وذلك عقب عدة قفزات متتالية بفعل أزمة الأعلاف الداجنة والتي شهدتها الأسواق خلال الشهور الماضية وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 68 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 73 جنيها بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 77 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 85 جنيها بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 95 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 100 جنيه بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 60 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 65 جنيها بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل سعر كيلو البانية نحو 140 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل سعر كيلو الأوراك نحو 100 جنيه في محلات بيع الطيور.

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 95 جنيها في محلات بيع الطيور.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 85 جنيها في محلات بيع الطيور.

سجل سعر كيلو الأجنحة نحو 70 جنيها في محلات بيع الطيور.

سجل سعر كيلو الشيش طاووق نحو 90 جنيها في محلات بيع الطيور.

سجل سعر كيلو الهياكل نحو 30 جنيها في محلات بيع الطيور.

سعر البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 90 جنيها، ويصل للمواطنين في الأسواق بنحو 95 جنيها بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 98 جنيهًا، ويصل للمواطنين في الأسواق بنحو 105 جنيهات بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، ويصل للمواطنين في الأسواق بنحو 117 جنيها بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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