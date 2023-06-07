الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ "الشاهد": اقتحام رابعة كان عملاً عبقريًا.. والدم وشهداء رابعة سذاجة

مختار نوح
مختار نوح

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن دخول رابعة كان عملا عبقريا غير عادي، متابعا: "سيبك من السذاجة، الدم ومش الدم وشهداء رابعة، مفيش حاجة اسمها كده، لكن فيه إن رابعة كان مخططا أجنبيا ينفذه البعض خداعًا للجماهير".

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن اقتحام رابعة في ذلك التوقيت كان نوعا من أنواع العبقرية  السياسية، لأن التأخر معناه أن تنشأ الدولة البديلة، مؤكدًا أن فض اعتصام رابعة نوع من أنواع  الخبرة السياسية لدى الدولة المصرية.

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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