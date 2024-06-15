السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 43

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا حتى الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.
 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية ان الظواهر الجوية اليوم، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 5ر1 إلى مترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمراكدت هيئة الأرصاد الجوية، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر.

 

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غدًا ذروة الموجة الحارة.. "الأرصاد": انخفاض تدريجى فى أول أيام عيد الأضحى

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حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات الأرصاد لدرجات حرارة الأسبوع

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 43 28
العاصمة الادارية 43 27 
6 اكتوبر 44 27 
بنها 43 27 
دمنهور 39 26 
وادى النطرون 43 27 
كفر الشيخ 41 27 
المنصورة 42 27 
الزقازيق 43 28 
شبين الكوم 42 27 
طنطا 42 27 
دمياط 36 25 
بورسعيد 36 26 
الاسماعيلية 44 27
السويس 44 27
العريش 36 23 
رفح 35 22 
رأس سدر 41 27 
نخل 42 19 
كاترين 35 18 
الطور 38 26 
طابا 41 27 
شرم الشيخ 44 32 
الاسكندرية 33 24 
العلمين 33 24 
مطروح 32 23 
السلوم 33 25 
سيوة 43 26 
رأس غارب 42 29 
الغردقة 43 31 
سفاجا 44 31 
مرسى علم 44 30 
شلاتين 43 28 
حلايب 37 29 
أبو رماد 42 27 
رأس حدربة 38 28 
الفيوم 44 27 
بني سويف 44 27 
المنيا 45 30 
أسيوط 46 30 
سوهاج 46 31 
قنا 47 31 
الأقصر 48 32 
أسوان 48 32 
الوادى الجديد 47 29 
أبوسمبل 45 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة  اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 44 31 
المدينة 45 31 
الرياض 43 29 
المنامة 40 32 
أبوظبي 44 31 
الدوحة 43 32 
الكويت 46 30 
دمشق 42 24 
بيروت 31 26 
عمان 38 24 
القدس 37 23 
غزة 31 26 
بغداد 46 29 
مسقط 38 33 
صنعاء 28 16 
الخرطوم 42 30 
طرابلس 30 22 
تونس 30 21 
الجزائر 28 21 
الرباط 25 16 
 

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