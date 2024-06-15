ضبط 2.5 طن دقيق مدعم في الغربية

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من إحباط عملية تهريب دقيق مدعم، تورط فيها أصحاب خمسة مخابز في مركزي زفتى والسنطة، بنطاق المحافظة حيث تم ضبطهم وقد استولوا على 50 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، محققين أرباحًا غير مشروعة.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا عن الحملة التي قام بها مفتشو الرقابة التموينية، والتي أسفرت عن ضبط المخابز المخالفة، تمت عملية الضبط بعد إجراء جرد دقيق لرصيد المخابز والتأكد من الأرقام الموجودة في شاشة جرد الأرصدة، وتبين أن المخابز قد استولت على 50 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، حيث يبلغ وزن الجوال الواحد 50 كيلوجرامًا، بإجمالي 2.5 طن دقيق مدعم.

وقد تم تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسيُحال المتهمون إلى المحاكمة ويُعاقَبوا بشكل صارم لتثبيت حق الشعب في الحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة وبطرق قانونية.