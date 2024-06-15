مباحث تموين الغربية تضبط 116 مخالفة تموينية في حملة مكثفة

تلقت مباحث التموين بمحافظة الغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 116 مخالفة تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، تمت هذه الحملات الرقابية وسط المحافظة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من التجاوزات التموينية، بما في ذلك مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

قاد الحملات العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، وتم تحرير المخالفات المتنوعة التي تضمنت البيع بأسعار أعلى من التسعيرة المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع غير معروفة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وتمت إحالة القضايا إلى النيابات المختصة.

تم أيضًا التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من صلاحيتها والتحقق من مدى امتثالها للمعايير والمواصفات الصحية، تم تحرير محاضر بحق أصحاب المضبوطات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى صدور قرار من النيابة المختصة بشأن تلك المضبوطات.

تكثيف الحملات الرقابية

وقد وجَّه مدير أمن الغربية توجيهًا لمباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، يهدف ذلك للتحقق من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى امتثالها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية. كما يتعهد الجهاز الأمني بمواجهة ظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.