السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار الساحل المنهار

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصدرت نيابة شمال القاهرة الكلية، قرارًا جديدًا في حادث عقار الساحل المنهار حيث أمرت بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة، لإعداد تقرير مفصل عن سبب انهيار العقار.

كما أمرت النيابة بسرعة التأكد من صدور قرار تنكيس وإزالة له من عدمه، وإعداد تقرير أخر للأدلة الجنائية للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

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وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغًا من الأهالي في المنطقة يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بأحد الشوارع، على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان العقار المنهار، وتبين من خلال الفحص الأولى أن العقار قديم ومكون من 3 طوابق، وأتضح أن المنزل متهالك أيضا وكان به عدة تصدعات.

نيابة شمال القاهرة عقار الساحل تقرير مفصل إنهيار العقار محافظة القاهرة شبهة جنائية

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