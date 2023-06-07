الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ "الشاهد": محمد مرسى مات مقهورًا من الإخوان

مختار نوح
مختار نوح

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني: “أتبنى أن محمد مرسي مات مقهورًا من الإخوان، وأعتقد أن محمد مرسي لو ترك لنفسه، لندم على الكثير من الأشياء، إنما كان محمد مرسي مسجون في سجن بداخل السجن”، معقبًا :"السجن الحقيقي  لم يكن ذلك الذي في مبنى الإرهاب، لا في الزنزانة ولا في القفص الزجاجي". 

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: أن السجن الحقيقي لمحمد مرسي هو أنه لم يكن يستطيع أن يبدي رأيه في أية مسألة، لم يكن يستطيع أن يعبر عن نفسه ، لافتاً إلى أن محمد مرسي اضطر أن يساير أحداث كثيرة جدًا لأنه لا يستطيع الوقوف ضدها، معقبًا: "أعتقد أنه يوجد ألف مرسي من هذا النوع في جماعة الإخوان".

 

عن برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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