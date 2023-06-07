الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد تصدره "الأكثر مبيعًا.. لماذا حصد "الاستشراق هيمنة مستمرة" اهتمامًا واسعًا فى مصر؟

المؤرخ بيتر جران
المؤرخ بيتر جران

حالة من الزخم، أحاطت كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة" للمؤرخ بيتر جران، وترجمة الكاتبة سحر توفيق، منذ صدوره حديثًا، حتى وصل إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعًا بالمركز القومي للترجمة، حسبما أعلنها المركز القومي للترجمة.

ولهذا نستعرض في السطور التالية: لماذا حصد "الاستشراق هيمنة مستمرة" اهتمام واسع بين المؤرخين المصريين؟

إعادة تغيير الصورة النمطية عن مصر

يأتي هذا الكتاب لتغيير الصورة النمطية للكثير من المستشرقين من الغرب، عن مصر، فذكر المؤرخ بيتر جران، خلال لقاء له، في بيت السناري، إلى إن الأمريكان يفكرون بشكل نمطي عن مصر وأنه يحاول في كتابه الجديد أن يفك هذا الاشتباك حيث رصد مراحل التطور في مصر، مشيرًا إلى أنه يعتبرون مصر ليس دولة وإنما عبارة عن جماعات من البشر.

كتاب الاستشراق هيمنة مستمرة

تحليل ومراجعة أفكار اللورد كرومر 

وانتقد بيتر جران، الكثير من الأفكار المغلوطة التي روجها اللورد كرومر، في الجزء الأول من كتابه "مصر الحديثة" التي استندت إلى تأويل ما جاء في "سفر الخروج، في التوراه، أن الذي نجا في نهاية الصراع بين فرعون وموسظى هم شعب "الله المختار "وأن فرعون وجنوده المصريين قد غرقوا في البحر، بأمر الله، متعجبًا جران أنه كيف أن ما جرى من قتل للبشر، يعبر عن إرادة الله، وهو ما يبرره الأمريكان عن جميع جرائم القتل وإبادة الهنود الحمر.

مراحل التطور والتغيير في مصر

ويرصد أيضًا بيتر جران، في كتابه الجديد، مراحل التطور في مصر، وكيف تغيرت العديد من الشخصيات الهامة في أجيال مختلفة، مشيرًا إلى أن بحثه يتناول الحياة في مصر منذ أيام اللورد كرومر حتى اليوم، حيث يمر بثلاثة مراحل من الكولونيالية، ثم الحرب الباردة، وما بعد الكولونيالية.

المؤرخ بيتر جران

من هو المؤرخ بيتر جران؟

 المؤرخ بيتر جران، هو أستاذ التاريخ المصري الحديث، بجامعة تمبل الأمريكية، له الكثير من مؤلفاته بتاريخ الثقافة العربية والإسلامية، ومن أبرز أعماله "الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر1760-1840" من ترجمة المؤرخ الدكتور رءوف عباس حامد، وكتابه "صعود أهل النفوذ".

وينتقد جران، في كتابة التاريخ، نظرة الغرب في الكتابة عن مصر، كأنها جماعات من البشر، وليست دولة، وهو ما يسعى لتغيير تلك النظرة في أعماله.

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