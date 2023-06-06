الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل إنشاء مشروع لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات

الرياح
الرياح

أوضح الدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تفاصيل إنشاء مشروع لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات، قائلاً: "إن ما تم يجسد العلاقة الاستراتيجية ما بين دولة الإمارات ودولة مصر التي تمتد إلى جميع قطاعات التنمية الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي". 

وأضاف الخياط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية الحياة، أن هناك العديد من التعاون والمشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، تمتد لأكثر من قطاع، لافتًا إلى أن ما تم اليوم هو توقيع لاتفاق خاص بإنشاء مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجا وات، أو 10 آلاف ميجا وات، وهي قدرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، من حيث إنشائها في مجمع واحد ومكان واحد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أن المكان سيكون في منطقة غرب سوهاج، التي تمت إضافتها إلى مجمع إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة مؤخرًا، بإجمالي مساحة تتجاوز 9 آلاف كيلو متر مربع، سيتم تخصيص ثلث هذه المساحة، والتي تبلغ حوالي 3 آلاف كيلومتر مربع لإنشاء مجمع طاقة الرياح. 

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