الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

يستعرض التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في الأسواق المصرية وفقا لبيانات شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والتي تشهد استقرارا ملحوظا بفعل استقرار أسعار صرف الدولار في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.


أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في الأسواق المصرية

تشهد شركات إنتاج الحديد والصلب استقرار في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في الأسواق المصرية حيث تعلن بيان يومي توضح فيه أسعار البيع من أرض مصانع شركات الإنتاج المصرية دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والعتالة وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 40200 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 39700 جنيه.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 39.500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 39400 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو 39000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 39500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 39500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 39300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 39300 جنيه.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-6-2023

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 6-6-2023

سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا 1830 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة النصر 2010 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1990 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السهم 1890 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المسلح 2050 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويدي 2060 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1880 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 2055 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 2040 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1910 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة البرج 1900 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المهندس 2020 جنيه.

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أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد الحديد الحديد والأسمنت الاسمنت سعر طن حديد التسليح طن حديد التسليح حديد التسليح

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