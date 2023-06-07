أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى الأسواق المصرية

يستعرض التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في الأسواق المصرية وفقا لبيانات شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والتي تشهد استقرارا ملحوظا بفعل استقرار أسعار صرف الدولار في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.



أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في الأسواق المصرية

تشهد شركات إنتاج الحديد والصلب استقرار في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في الأسواق المصرية حيث تعلن بيان يومي توضح فيه أسعار البيع من أرض مصانع شركات الإنتاج المصرية دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والعتالة وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 40200 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 39700 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 39.500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 39400 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو 39000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 39500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 39500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 39300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 39300 جنيه.

سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا 1830 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة النصر 2010 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1990 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السهم 1890 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المسلح 2050 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويدي 2060 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1880 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 2055 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 2040 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1910 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة البرج 1900 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المهندس 2020 جنيه.

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