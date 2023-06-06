لو فاتك التريند|نجل توفيق الدقن يرد على تصريحات حسن يوسف.. وهزة أرضية تضرب شواطئ البحر الأحمر

تصدر العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

مع الذكرى العاشرة.. كيف قضت مصر على الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو؟

بعد أن قرر الشعب المصري في 30 يونيو 2013 تنحية جماعة الإخوان عن حكم مصر، وهو ما استجاب له الجيش المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك برتبة فريق أول، لم تهدأ الجماعة الإرهابية حتى اتخذت طريق الدم مسلكًا للانتقام من الشعب وجيشه، غير مبالية بأرواح المواطنين الأبرياء وغير مبالية كذلك بالوطن وترابه الذي سبق وأن حاولوا هدمه.

https://www.dostor.org/4416087

خارجية روسيا: حذرنا الأمين العام للأمم المتحدة من نية كييف تدمير محطة كاخوفكا

أعلنت الخارجية الروسية، أنها حذرت في وقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة من نية كييف تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، والآن يجب سؤاله عما فعله لمنع ذلك.. جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

https://www.dostor.org/4416168

على رأسها "الفرصة".. "المتحدة" تطلق مجموعة برامج جديدة على شاشاتها

تستعد شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الأيام المقبلة لعرض مجموعة جديدة من البرامج والفقرات الجديدة التي تحمل محتوى إعلاميا مختلفا ومميزا.

https://www.dostor.org/4416130

«مونون من الخمرة».. نجل توفيق الدقن يرد على تصريحات حسن يوسف

أثارت تصريحات الفنان الكبير حسن يوسف، خللا ندوة لتكريمه بقصر السينما، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث عن الفنان الكبير توفيق الدقن، وكشف أسرارا وكواليس عن أعماله وأصدقائه.

https://www.dostor.org/4416112

انطلاق أكبر منتدى إعلامى بين مصر وعمان

تنطلق غدًا الأربعاء 6 يونيو الجاري فعاليات المنتدى الإعلامي المصري العماني بمقر المجلس الأعلى بمبنى ماسبيرو، تحت عنوان "الثورة التكنولوجية الخامسة ومستقبل الإعلام في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي"، بحضور كبار الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية المصرية والعمانية، تحت رعاية الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

https://www.dostor.org/4416126

"القاهرة الإخبارية": تونس تنجح في تحدي الأكياس البلاستيكية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا حول تونس تنجح في تحدي الأكياس البلاستيكية.

https://www.dostor.org/4416135

14 يونيو.. محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في الجيزة

حددت محكمة الاستئناف جلسة 14 يونيو أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في نزلة السمان أمام الدائرة 9 جنوب الجيزة.



وكان قد أمر المستشار طارق حسنين، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة متهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول بنزلة السمان إلى الجنايات.



https://www.dostor.org/4416158

رسميًا.. "الطيار" ينضم لبالينجن فايلشتيتن الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الألماني

وقع محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد ونادي لايبزيج الألماني إلى نادي بالينجن فايلشتيتن الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة اليد.

https://www.dostor.org/4416150

تسجيل هزة أرضية بقوة 3.2 درجة فى البحر الأحمر

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ هزة أرضية في البحر الأحمر، بلغت قوتها 3.2 درجة على مقياس ريختر.

https://www.dostor.org/4416120