على رأسها "الفرصة".. "المتحدة" تطلق مجموعة برامج جديدة على شاشاتها

تستعد شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الأيام المقبلة لعرض مجموعة جديدة من البرامج والفقرات الجديدة التي تحمل محتوى إعلاميا مختلفا ومميزا.

برامج جديدة على الفضائيات

يأتي برنامج «الفرصة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على رأس القائمة، فمن المقرر أن تنطلق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "الفرصة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، يوم 7 يونيو على شاشة ON في تمام الساعة التاسعة مساء.

برنامج الفرصة على قناة ON

ويقدم البرنامج في حلقاته التمهيدية جولات بالمحافظات لاكتشاف المستثمرين الصغار، كما سيتم تدعيمهم من خلال عدد من كبار الرعاة، سيتم تصوير حلقات كاملة في الدلتا والصعيد وأن الفرصة هذا العام سيكون في ستوديو جديد ومنفصل عن ستوديو برنامجها كلمة أخيرة.

وكشفت الإعلامية لميس الحديدي أن الفرصة تمكن من توفير فرص ضخمة لمتسابقي العام الماضي تجاوزت قيمتها النصف مليار جنيه من جوائز مالية وفرص احتضان وسفر واستثمار وشراكات وتعاقدات وأن فرصا جديدة في انتظار متسابقي الموسم الجديد. وأن الشركات التي شاركت في الفرصة وفي هنا الشباب من قبله والتي حققت نجاحا ضخما فيما بعد مثل سويفل وموني فيلوز وهوايا ومزارع وثندر وغيرها الكثير ونوهت إلى أنها ستكشف عن مفاجآت جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

برنامج مدد على الحياة

وأعلنت قناة «الحياة» عن أحدث برامجها «مدد»، والذى يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، على شاشة القناة قريبًا وبدأت «الحياة» فى عرض التيزر التشويقى للبرنامج على شاشتها الفضائية ومنصاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، استعدادا لعرضه قريبا.

«مدد» برنامج أسبوعي يمزج بين القيم الروحية للتصوف والتراث الفني والغنائي المرتبط به، ويلقي الضوء على الجوانب الروحية في الإسلام، وإحياء مدرسة الإنشاد المصرية، ويهدف لتغطية موالد آل البيت وأولياء الله على مستوى الجمهورية ومنها موالد سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وسيدي العارف وأبوالحسن الشاذلي وغيرهم الكثير ومن المقرر عرض البرنامج بداية من يوم الجمعة المقبل.



فقرة سياحية

بدأت شبكة قنوات DMC من خلال برنامج «8 الصبح» أولى فقراته عن «السياحة الافتراضية» التي تضم «سياحة الميتافيرس»، الإثنين الماضي، حيث من المنتظر أن تكون فقرة ثابتة في البرنامج الصباحي لأول مرة في الإعلام المصري ويتم استخدام تقنية الميتافيرس للغوص في عوالم السياحة.