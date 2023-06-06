الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

14 يونيو.. محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في الجيزة

محكمة
محكمة

حددت محكمة الاستئناف جلسة 14 يونيو أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في نزلة السمان أمام الدائرة 9 جنوب الجيزة.

وكان قد أمر المستشار طارق حسنين، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة متهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول بنزلة السمان إلى الجنايات.

وحملت القضية رقم ٣٠٦٧لسنة ٢٠٢٣، جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم٤٥٣ لسنة ٢٠٢٣كلي جنوب الجيزة. 

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجنى عليه احمد عبد المنعم كرهاً عنه بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وقاموا بتوقيعه كرها عنه على إيصالات أمانة، بأن اشهر فى وجهه اسلحة بيضاء واحتجزوه بدون امر أحد الحكام المختصين.

محكمة الاستئناف خطف صاحب مزرعة خيول نزلة السمان الجيزة

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