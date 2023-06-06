الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. "الطيار" ينضم لبالينجن فايلشتيتن الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الألماني

محمد عصام الطيار
محمد عصام الطيار

وقع محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد ونادي لايبزيج الألماني إلى نادي بالينجن فايلشتيتن الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة اليد.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي إنه بعد استكشاف دقيق للسوق الدولية والوطنية والتحدث إلى جهات اتصال جيدة لدينا في لايبزيج، قررنا التعاقد مع الحارس المصري محمد عصام الطيار للموسم المقبل، حيث لعب الوافد الجديد مع لايبزيج في الدوري الألماني لمدة عام ونصف وأدى أداءً جيدًا وكان له بصمات طيبة مع فريقه.

من جانبه أكد محمد عصام الطيار بعد توقيعه على العقد الجديد "أتطلع للعب مع فريق جائع وطموح في الدوري الألماني لكرة اليد الموسم المقبل سأفعل كل شيء لمساعدة الفريق بشغفي وطموحي ومتحمس لبدء الموسم وأتطلع إلى التعرف على الفريق.

وفي شهر فبراير 2022 كان الظهور الأول للطيار في الدوري الألماني عندما رحل من النادي الأهلي إلى نادي لايبزيج ليخوض أول تجربة احترافية له.

ويعد محمد عصام الطيار واحد من الحراس المميزين في مصر ويعد من الأعمدة الأساسية لمنتخب الفراعنة وينافس بقوة مع كريم هنداوي على حراسة عرين الفراعنة.

محمد عصام الطيار النادي الأهلي نادي بالينجن فايلشتيتن لايبزيج في الدوري الألماني كريم هنداوي

الأكثر قراءة

«مونون من الخمرة».. نجل توفيق الدقن يرد على تصريحات حسن يوسف

حل جماعة داعش.. الإعدام شنقًا لـ4 متهمين في «خلية المنيا الإرهابية»

بعد توقف 25 عامًا.. عودة الحج البرى منتصف يونيو

رئيس جامعة القاهرة: امتحانات الفصل الثانى تُجرى دون أية معوقات أو مشكلات

قبل انطلاق جسر "مصر للطيران" الجوى.. تعليمات جديدة للحجاج

"الإحصاء": 14.4% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية إلى أنجولا عام 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟