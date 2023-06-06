رسميًا.. "الطيار" ينضم لبالينجن فايلشتيتن الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الألماني

وقع محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد ونادي لايبزيج الألماني إلى نادي بالينجن فايلشتيتن الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة اليد.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي إنه بعد استكشاف دقيق للسوق الدولية والوطنية والتحدث إلى جهات اتصال جيدة لدينا في لايبزيج، قررنا التعاقد مع الحارس المصري محمد عصام الطيار للموسم المقبل، حيث لعب الوافد الجديد مع لايبزيج في الدوري الألماني لمدة عام ونصف وأدى أداءً جيدًا وكان له بصمات طيبة مع فريقه.

من جانبه أكد محمد عصام الطيار بعد توقيعه على العقد الجديد "أتطلع للعب مع فريق جائع وطموح في الدوري الألماني لكرة اليد الموسم المقبل سأفعل كل شيء لمساعدة الفريق بشغفي وطموحي ومتحمس لبدء الموسم وأتطلع إلى التعرف على الفريق.

وفي شهر فبراير 2022 كان الظهور الأول للطيار في الدوري الألماني عندما رحل من النادي الأهلي إلى نادي لايبزيج ليخوض أول تجربة احترافية له.

ويعد محمد عصام الطيار واحد من الحراس المميزين في مصر ويعد من الأعمدة الأساسية لمنتخب الفراعنة وينافس بقوة مع كريم هنداوي على حراسة عرين الفراعنة.