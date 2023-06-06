الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق أكبر منتدى إعلامى بين مصر وعمان

كرم جبر
كرم جبر

تنطلق غدًا الأربعاء 6 يونيو الجاري فعاليات المنتدى الإعلامي المصري العماني بمقر المجلس الأعلى بمبنى ماسبيرو، تحت عنوان "الثورة التكنولوجية الخامسة ومستقبل الإعلام في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي"، بحضور كبار الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية المصرية والعمانية، تحت رعاية الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي لتواكب متانة وقوة العلاقات بين سلطنة عمان ومصر، وكذلك تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خاصة فى مجال الذكاء الاصطناعي وأثر الثورة التكنولوجية الخامسة على صناعة الإعلام والاتفاق على تنظيم دورات تدريبية في مختلف مجالات العمل الإعلامي للإعلاميين والصحفيين في البلدين.

كما يتبادل المشاركون في المنتدى الآراء حول الأكواد والسياسات الإعلامية الخاصة بالعلاقات العربية، والعمل على تدعيمها وتوثيقها بما يخدم القضايا المشتركة، وبحث دور الإعلام في خدمة قضايا التنمية والترويج للمشروعات المشتركة بين الدول العربية وما وصل إليه البلدان من نهضة شاملة في مختلف المجالات والاتفاق على برامج وخطط إعلامية مشتركة بين البلدين.

الكاتب الصحفي كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس عبدالصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة سفير سلطنة عمان

الأكثر قراءة

«مونون من الخمرة».. نجل توفيق الدقن يرد على تصريحات حسن يوسف

على رأسها "الفرصة".. "المتحدة" تطلق مجموعة برامج جديدة على شاشاتها

"الإفتاء": لا مانع من تقدم زيارة النبى على الحج ولا علاقة لها بالمناسك

مواعيد وأماكن وخطوات تظلمات الشهادة الاعدادية في كفر الشيخ

اختل توازنها أثناء الصعود.. مصرع طالبة دهسًا تحت عجلات القطار ببورسعيد

بعد توقف 25 عامًا.. عودة الحج البرى منتصف يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟