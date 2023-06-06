الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يُكرم وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرّمت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات الفائزة فى التقييم الدوري في مجال تحقيق استراتيجية الجامعة في التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مؤمن طه المليجي، المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور وجدى رفعت نخلة، عميد كلية التربية النوعية، ومسئولي العمل بالوحدات الفائزة.

وقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، التهنئة لمسئولي الوحدات الفائزة؛ تكريماً لجهدهم المتميز داخل كلياتهم، مؤكدا اهتمام إدارة الجامعة بإسراع الخطى من أجل تحقيق التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة على كافة المستويات الأكاديمية والإدارية، مشيداً بما يتم من جهد مخلص، وعمل دءوب من المتخصصين فى مجالات نظم المعلومات والخدمات التكنولوجية، والذى أسهم فى نجاح مساعي الجامعة لتحقيق إنجاز كبير فى مسار رقمنة الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور مؤمن طه المليجى: إن التقييم يتم دورياً على نحو نصف سنوي، ويشمل كافة كليات الجامعة العلمية والنظرية، موضحا أن التقييم أسفر عن فوز كلية التربية النوعية بالمركز الأول، وجاء فى المركز الأول مكرر ا، كلية الصيدلة، وتم حجب المركز الثاني، وجاء فى المركز الثالث كلية التربية، أعقب ذلك كلية التمريض، ثم كلية الفنون الجميلة، وفى المركز السادس كلية التربية الرياضية. 

وأشار الدكتور المليجي إن تلك الوحدات قائمة على تحقيق استراتيجيات عمل الجامعة، وفقا للمهام التي تضعها اللجنة العليا للتحول الرقمي، وتتولى كل وحدة إعداد التقارير المعنية بالأنشطة الإلكترونية بكلياتها، وتقدم الخدمات الإلكترونية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مع توفير الدعم اللازم لهم، ومتابعة نشاط حركة المراسلات الإلكترونية على البريد الأكاديمي، وهو ما يتم تقييمه وفق معايير محددة تتضمن: عدد نقاط الإنترنت بالكلية، ومعدل نشر الأخبار، وجداول الاختبارات على صفحة الكلية، وعمليات تحديث صفحات أعضاء هيئة التدريس، وورش العمل، والمقررات الإلكترونية، ودور الوحدة فى تقديم  الدعم، وحل المشكلات، والتواصل الخارجي، وكذلك الرابط بقناة اليوتيوب للكلية، وعدد الفيديوهات المنشورة، ومعدل المشاهدات.

WhatsApp Image 2023-06-06 at 13.26.23
WhatsApp Image 2023-06-06 at 13.26.23
WhatsApp Image 2023-06-06 at 13.26.221
WhatsApp Image 2023-06-06 at 13.26.221
استراتيجية الجامعة إدارة الجامعة التربية الرياضية الدكتور أحمد المنشاوى الخدمات الالكترونية الفنون الجميلة

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس فقط

عقد جولة مشاورات سياسية بين مصر وصربيا فى القاهرة (صور)

هيئة البريد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يوقعان بروتوكول

«أوسوريو» يعاقب لاعبى الزمالك رغم الفوز على الاتحاد السكندرى

حبس المتهمين بترويج مخدر الآيس في بدر

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل لذوى الهمم بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟