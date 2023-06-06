الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يعلن الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

محافظ أسوان
محافظ أسوان

اعتمد محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الثلاثاء، قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية، سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفني للعام الدراسي القادم 2023/2024 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي. 

وقال المحافظ، في بيان: "تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 215 درجة، فيما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (الخاص) 140 درجة، في حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني (الصناعي والصيد لتربية وتصنيع الأسماك والطاقة الشمسية والزراعي والتجاري والفندقي) وأيضاً الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، ما بين 140 درجة إلى 185 درجة، حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

ووجه المحافظ بمراعاة التنوع في تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى التأكيد أن تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل المعلمين والطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة.

محافظ أسوان أشرف عطية تنسيق قبول الطلاب المرحلة الثانوية التعليم الأساسي

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