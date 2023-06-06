كيف وحدت ثورة 30 يونيو المنطقة لمكافحة الإرهاب؟.. سياسيون عرب يجيبون

الذكرة العاشرة

تحل ذكري ثورة 30 يونيو 2013، خلال أيام، والتي كان لها الفضل في دحر الإرهاب بمصر والمنطقة العربية، فهى لعبت دورا كبيرا في توحيد جهود الدول العربية لمكافحة الإرهاب ومحاربة التنظيمات المتطرفة.

راغب: مصر اتبعت سياسة حكيمة للقضاء على الإرهاب

قال حسين راغب النائب السوري، إن ثورة الثلاثين تعد مرحلة مفصلية في تاريخ مصر الحديث، فلقد وحدت الشعب المصري ضد تنظيم الإخوان الإرهابى وأعادت مصر للمسار الصحيح، واجهضت مشروع الجماعة في إسقاط مؤسسات الدولة الوطنية مثلما حدث في عدد من دول المنطقة.

وأضاف “راغب” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر نجحت الدولة في كسر شوكة الإرهابيين ودحر الجماعات التكفيرية عبر استراتيجية متكاملة ، ونجحت مصر في إحباط كثير من العمليات الإرهابية، وتعقب مصادر التمويل من خلال تشكيل لجان لمكافحته، مما ساهم في تجفيف منابعه.

وتابع: "انطلاقاً من إدراك الرئيس السيسي حول ضرورة تحصين المجتمع ضد الإرهاب والفكر المتطرف أطلق مبادرة في عام 2014 دعا فيها إلى تصحيح وتصويب الخطاب الديني، وتم تأسيس مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

وأكد أن مصر اتبعت سياسة داخلية حكيمة في القضاء على الإرهاب، كأساس لبناء الدولة الوطنية، واستعادة مؤسساتها والتفرغ لعملية تنموية واقتصادية واجتماعية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري .

واختتم “راغب”: " لابد من الإشارة ضمن جهود مصر لدعم الجهود العربية والدولية لمحاربة الإرهاب موافقة جامعة الدول العربية في مارس عام 2015 على فكرة الرئيس السيسي بإنشاء قوة عربية مشتركة تستهدف حفظ وصيانة الأمن القومي العربي ومجابهة الإرهاب ، ومع دعوة الرئيس السيسي عاد الحديث مجدداً عن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك".

شعيتو: مصر ضربت المثل فى القضاء على الفكر المتطرف

قال الإعلامي اللبناني حسين شعيتو، إن ثورة ٣٠ يونيو علامة فارقة في التاريخ المصري والعربي عندما نجح الشعب المصري في حماية بلده من أخونة نظامها وتحويلها إلى إمارة متشددة بعيدة عن حقوق الشعب وتطلعاته.

وأضاف “شعيتو” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ثورة الشعب المصري القوية والسريعة التي دامت ٣ أيام أنهت الطموح الإخواني وأسست لفكر عربي تجرأ على التطرف والإرهاب .

وأشار إلي أنه تم اتخاذ مصر مثال للمواجهة والقضاء على هذا الفكر وسرعان ما تبينت هذه النتائج بعد سقوط نظام محمد مرسي في العام ٢٠١٣ حيث بات واضحا منذ ذلك التاريخ توحيد الجهود في البلاد العربية للقضاء على مثل هذه التنظيمات الإرهابية في مصر والعراق وسوريا التي دفعت شعوبها ثمن حريتها وتحررها من القيود المتطرفة.

الصاحب: نستلهم الدروس من ثورة يونيو

وقال علي الصاحب الباحث السياسي العراقي،: الثورة المصرية أنقذت الشعب من سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة، فالشعب المصري الأبي رفض الركون إلى الظلم، وبدأت الحشود من أبناء الكنانة بالنزول إلى الشارع ورغم سقوط كثير من الشهداء والجرحى الا أن الشعب المنتفض ازداد اصرارا على المقاومة ورفض حكم الإخوان .

وتابع: "نحن كعرب علينا أن نستلهم الدروس من ثورة يونيو المباركة التي انهت حكم التطرف الديني والافكار المسمومة التي تحاول قتل حرية الفكر والعقيدة، وإن كان ما مر على الشعب المصري بعد تلك الثورة من تحديات متمثلة بمحاولة قوى الظلام والاستبداد النيل من وحدة مصر، لكن الشعب كان السند القوي والسد المنيع ضد محاولات شق الصف.

واختتم “الصاحب” تصريحاته: "على العرب اليوم أن يستخلصوا الدروس من ثورة الشعب المصري الذي ضحى بالغالي والنفيس ووقف بجانب حكومته التي اختارت طريق النصر والحرية ولن تتراجع عنه أبدا، مصر تخطو واثقه نحو مزيد من الإعمار والبناء".