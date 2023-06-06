وزير الاتصالات يفتتح المنتدى العالمى لمنظمى الاتصالات بشرم الشيخ

افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت فعاليات المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR) التابع للاتحاد الدولى للاتصالات الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "التنظيم من أجل مستقبل رقمى مستدام"، وذلك بمشاركة واسعة تصل إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

حضر الافتتاح دورين بوجدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، وعدد من وزراء الاتصالات، ورؤساء الوفود المشاركة ونخبة من قادة ورؤساء أجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المتخصصين، ومجموعة من أبرز صانعى القرارات فى هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلى الشركات المحلية والعالمية.