"الشاهد".. خالد يوسف: دافعت عن الدولة المصرية ضد الإرهاب وأنا فى الخارج

قال المخرج خالد يوسف، إن السر وراء هجوم بعض المثقفين لـ "سره الباتع" هو وجود حالة من الإحباط وعدم التحقق أصابت بعض النخب المثقفة، بالإضافة إلى وجود ظروف معيشية في غاية الصعوبة، جعلت الجميع لا ينظر إلى الأمور بنظرة صحيحة، معقبًا: "عندما سافرت وكانت مصر تتعرض لأي هجمة سواء كانت إرهابية أو في أزمة سد النهضة كان صوتي عالي افي أي دولة في العالم وفي السوشيال ميديا دفاعًا عن الدولة المصرية".

وأضاف المخرج خالد يوسف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن يجب أن أفرق بين الدولة المصرية كدولة مصرية، وأساس وجودها، لافتاً إلى أن ما يهدم وجودها هو الإرهاب، وما يجب مراعاته، بأنه يوجد خلاف مع النظام حول سياسات، معقباً: "هل سأعمى وأكون ضد الدولة المصرية؟.. بالطبع لا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.